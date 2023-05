Ligue 1 – Le PSG se rapproche du titre

Grâce à son succès sur l’AC Ajaccio, le PSG a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France après cette 35e journée de Ligue 1.

Mis sous pression par le RC Lens avant son match face à l’AC Ajaccio, le PSG a répondu présent et a offert un véritable festival offensif face au club corse (5-0). Un large succès qui permet aux joueurs de Christophe Galtier de reprendre six points d’avance sur le club lensois. Réduits rapidement à dix, les Sang & Or ont eu les ressources mentales pour renverser le score face au Stade de Reims grâce à une nouvelle réalisation de Seko Fofana (2-1). Une victoire ô combien importante pour conserver cette deuxième place de Ligue 1. Car ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Angers SCO (3-1), déjà condamné à la Ligue 2. Statut quo donc en tête du championnat. La prochaine journée pourrait voir le PSG être sacré champion de France, selon les résultats de ses poursuivants. Les Rouge & Bleu auront la chance de connaître les résultats du RC Lens (qui affronte le FC Lorient le dimanche à 17h05) et de l’Olympique de Marseille (qui défie le LOSC le samedi à 21h) avant leur match face à l’AJ Auxerre en conclusion de la 36e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video).

L’OL peut avoir des regrets, Troyes officiellement en L2

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais s’est incliné face à Clermont (1-2), malgré l’ouverture du score d’Alexandre Lacazette. Pourtant, les Gones auraient pu revenir de leur déplacement avec le point du match nul, mais Lacazette a manqué un penalty dans les dernières secondes du match. Un revers qui amenuise grandement les chances de l’OL d’accrocher une place européenne en fin de saison. De leur côté, l’AS Monaco et le LOSC ont livré un match nul décevant (0-0) dans le choc de cette journée. Battu largement par le Stade Rennais (4-0), Troyes est officiellement en Ligue 2. Enfin, le FC Nantes se rapproche dangereusement d’une relégation après son match nul face à Toulouse (0-0).

Les résultats de la 35e journée de Ligue 1

RC Lens / Stade de Reims (2-1)

RC Strasbourg / OGC Nice (2-0)

PSG / AC Ajaccio (5-0)

Clermont Foot / Olympique Lyonnais (2-1)

Stade Brestois / AJ Auxerre (1-0)

Montpellier HSC / FC Lorient (1-1)

Stade Rennais / ESTAC Troyes (4-0)

Toulouse FC / FC Nantes (0-0)

AS Monaco / LOSC (0-0)

Olympique de Marseille / Angers SCO (3-1)

Le classement de L1