Revue de Presse PSG : Juventus, C1, Mbappé, Kimpembe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 2 novembre 2022. Le match face à la Juventus Turin, objectif première place du groupe, Presnel Kimpembe touché au tendon d’Achille, Christophe Galtier agacé par les coups de pied arrêtés et l’excellente saison de Kylian Mbappé au niveau statistiques.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette ultime rencontre de la phase de groupes de Ligue des champions face à la Juventus Turin (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Déjà qualifié pour les 8es de finale de la compétition, le club parisien voudra conserver sa première place du groupe H, devant le SL Benfica. Même si cette première place pourrait offrir un adversaire redoutable aux Rouge & Bleu comme Liverpool, l’Inter Milan ou l’AC Milan, ils seront sûrs de ne pas tomber sur Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Pour ce dernier match, le PSG fera face à une Vielle Dame qui a perdu quatre de ses cinq matches dans le groupe mais qui peut toujours accrocher une place pour l’Europa League. Un objectif clair comme l’a annoncé Massimiliano Allegri en conférence de presse : « L’élimination de la Ligue des champions nous fait mal mais elle doit nous donner de la rage et de l’envie pour la suite de la saison. On doit se qualifier pour la Ligue Europa. »

De son côté, le PSG de Christophe Galtier ne connaît pas les mêmes problèmes. Toujours invaincus cette saison, le club de la capitale est leader en Ligue 1 et Ligue des champions. Les Rouge & Bleu ont également réussi à surmonter de nombreux problèmes extra-sportifs depuis le début de l’exercice 2022-2023. « La renaissance fantastique de Lionel Messi et la constance plutôt inédite de Marco Verratti ne sont pas étrangères, non plus, à cette première partie de saison réussie », observe L’E. Si le club parisien peut redouter une après-Coupe du monde plus périlleuse, les joueurs auront à coeur de réaliser une belle épopée sur la scène européenne.

Le quotidien sportif revient sur la blessure de dernière minute de Presnel Kimpembe. Touché au tendon d’Achille à l’entraînement, le défenseur du PSG a dû déclarer forfait pour le match face à la Juventus Turin. « Il est donc resté à Paris pour des soins avant de passer des examens dans les prochaines heures qui en diront un peu plus sur la durée de son indisponibilité », précise L’E. En conférence de presse, Christophe Galtier ne s’est pas montré inquiet sur l’état physique de son vice-capitaine : « Presnel était revenu dans le groupe depuis deux matches. Tout allait bien, mais aujourd’hui (hier), on lui a marchait sur le tendon. Il était déjà douloureux. Et là, avec ce coup, la douleur était trop importante pour qu’il joue contre la Juve. Mais je pense que ce n’est rien d’alarmant. » Ainsi, Sergio Ramos prendra place aux côtés de Marquinhos en défense centrale.

Lors de son point presse d’avant-match, Christophe Galtier a également exprimé son mécontentement sur les nombreux buts encaissés sur coups de pied arrêtés par sa formation : « J’étais très agacé à la suite des deux derniers matches. Il y a des positionnements qui ne sont pas respectés. Mais c’est aussi une question d’engagement. On perd beaucoup de deuxièmes ballons dans la surface. C’est un manque de concentration et d’investissement. Je crois que depuis notre dernier match contre la Juventus (2-1, le 6 septembre), ils ont marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. On va être sollicités dans ce domaine. »

De son côté, Le Parisien se concentre aussi sur ce dernier match de poules face à la Juventus Turin. Et les champions de France en titre devront finir le travail en assurant la première place afin d’éviter un gros cador européen dès les 8es de finale de la compétition. « Pour cela, il faudra obtenir le même résultat que le SL Benfica qui se déplace à Haïfa. » Une victoire à Turin conclurait parfaitement cette phase de groupes, « alors que la Juventus reste un grand club mais une équipe bidon, décimée de surcroît par les blessures. » De plus, cette rencontre sera le dernier frisson de 2022 pour l’équipe de Christophe Galtier avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Si les Rouge & Bleu sont toujours invaincus depuis le début de l’exercice, « les sommets n’ont pas établi une force parisienne immarcescible (…) Même face à des adversaires sans relief, Paris trouve le moyen de se déchirer cinq fois contre Haïfa ou Troyes. », observe LP. Surtout que face à l’équipe italienne, le club de la capitale devra composer sans l’un de ses meilleurs joueurs, Neymar Jr, suspendu. « En trois mois, le numéro 10 aura déjà réussi à effacer de la mémoire collective les cinq ans précédents, ce quinquennat qui aura agacé tous les proches, ses employeurs, ses fans comme ses coéquipiers. » Désormais, le Brésilien devra garder ce rythme même après la Coupe du monde.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la saison de Kylian Mbappé. Malgré des polémiques autour du joueur aussi bien sur son attitude que son avenir, le numéro 7 du PSG affiche d’excellentes statistiques depuis le début de saison. Même s’il semble par moment en retrait par rapport aux deux autres attaquants, Neymar Jr et Lionel Messi, Kylian Mbappé « n’a jamais été aussi décisif sur un début de saison. Sur les 18 sorties officielles du PSG, il a joué 17 fois, marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives », précise Le Parisien. Mais cette impression générale d’un Mbappé moins présent peut notamment s’expliquer par l’influence plus importante des deux autres offensifs dans le jeu du PSG. De plus, son image a été écornée par de l’extra-sportif ces derniers mois : son agacement sur le mercato, l’affaire du « char à voile », son positionnement sur le terrain, sa relation avec Neymar, les rumeurs sur ses envies de départ… de nombreuses affaires qui mettent souvent au second plan ses performances sur le terrain.

Et pourtant, Kylian Mbappé peut difficilement faire mieux cette saison en terme de statistiques. En effet, avec 11 buts en Ligue 1, il est le meilleur buteur du championnat. Un constat identique en Ligue des champions avec ses 6 réalisations (à égalité avec Mohamed Salah). Mais cette saison, l’international français n’est plus l’homme providentiel et le sauveur du PSG. En effet, Lionel Messi (11 buts et 13 passes décisives) et Neymar Jr (12 buts et 11 passes décisives) ont retrouvé un excellent niveau. Au top physiquement, Kylian Mbappé a tout de même réussi à prouver sur le terrain au moment des polémiques. Et le champion du monde voudra battre son total de but de la saison passée (39 réalisations avec le PSG) et arriver en bonne forme pour la Coupe du monde. Après une saison prolifique avec Mauricio Pochettino, le Bondynois « semble développer son QI football sous les ordres de Christophe Galtier », souligne le quotidien francilien.