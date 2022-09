Revue de Presse PSG : Galtier, schéma de jeu, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 septembre 2022. Les limites du système en 3-4-3, quelles solutions pour Christophe Galtier afin de remédier à ces problèmes, Neymar pas sanctionné par l’UEFA après les critiques sur son carton jaune et la ministre des Sports revient sur les propos du coach parisien au sujet des déplacements du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les limites affichées par le 3-4-3 de Christophe Galtier lors des deux derniers matches. Ainsi, le staff parisien devra adapter son travail afin de préparer les prochaines échéances. Après des premiers matches attrayants, le club parisien fait face à des équipes mieux préparées à son style de jeu. Face au Maccabi Haïfa, le coach des Rouge & Bleu a reconnu une incompréhension entre les trois attaquants et le reste du bloc équipe en première période : « Il y a eu une incompréhension sur la manière de défendre, les trois attaquants voulant récupérer le ballon le plus haut possible tandis que notre bloc défensif était beaucoup plus bas. Cela a donné beaucoup d’espace dans le dos de nos trois attaquants et amené des difficultés pour nos deux milieux. Nos pistons n’ont pas pu sortir comme ils peuvent le faire d’habitude, et cela a rendu la première période difficile. »

Reste désormais à savoir si Christophe Galtier changera son schéma tactique, notamment avec la fragilité défensive parisienne. Actuellement, le passage à une défense à quatre « est encore loin d’être la tendance », rapporte L’E. « Mais par séquence, dans la saison, ce système pourrait pourtant amener une solution supplémentaire. » Ce changement demandera en contrepartie un effort plus important des trois offensifs dans les tâches défensives. Cela permettra également à Sergio Ramos et Marquinhos de se sentir plus à l’aise dans une défense à quatre avec un meilleur placement et une meilleure gestion de la profondeur.

Surtout, le passage d’un milieu à trois pourrait apporter de l’équilibre et du volume de jeu au PSG. « Le technicien y pense toujours aujourd’hui car il juge que c’est un secteur clé pour avoir la maîtrise. » Avoir un troisième élément dans l’entrejeu permettrait surtout de soulager énormément Verratti et Vitinha dans leur tâche. Après, reste à déterminer quel profil peut être associé aux deux titulaires du milieu. Un profil costaud comme Danilo Pereira, mixte comme Renato Sanches et Fabian Ruiz ou plus technique à l’image de Carlos Soler. Cependant, le passage à un 4-3-3 donnera moins d’influence dans le jeu aux pistons tandis que le schéma en 3-5-2 obligerait Christophe Galtier à sacrifier l’un de ses trois attaquants entre Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi.

Concernant la « MNM », le plus problématique est de savoir si les trois membres peuvent réaliser des efforts défensifs en même temps. Face au Maccabi Haïfa, cela ressemblait plutôt à un 7+3 en défense avec un bloc équipe coupé en deux. Mais le PSG peut-il espérer gagner la Ligue des champions avec ce trio offensif ? Ainsi, l’un des membres pourrait être sacrifié, mais lequel ? « Mbappé est l’atout profondeur et explosivité, Neymar est le meilleur joueur du début de saison, et Messi est… Messi. » Jusqu’à présent, ce scénario n’était pas envisagé par Christophe Galtier. En effet, le technicien français veut trouver une formule avec ses trois attaquants « car il juge leurs qualités uniques pour faire basculer les rencontres », à l’image du résultat de ce mercredi.

Le quotidien sportif revient également sur le carton jaune reçu par Neymar face au Maccabi Haïfa (3-1). Après son but, le numéro 10 du PSG a réalisé sa célébration des dernières semaines en tirant la langue avec les pouces posés sur ses tempes. Un geste jugé provocateur par l’arbitre de la rencontre et qui a valu un avertissement au Brésilien. Après la rencontre, le joueur de 30 ans a ironisé sur ce carton jaune reçu via ses réseaux sociaux : « Célébration, carton jaune, un de plus dans la liste de NJ (Neymar Jr) ! Ces choses n’arrivent qu’à moi. La prochaine fois, je fera savoir aux arbitres ce que je vais faire. » L’Equipe rapporte que hier soir, l’UEFA n’avait pas ouvert de procédure disciplinaire à l’encontre de Neymar Jr.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour, mais a obtenu un entretien avec la ministre des Sports en France, Amélie Oudéa-Castera. Si cette dernière a évoqué de nombreux sujets comme les Jeux Olympique 2024, la Coupe du monde au Qatar ou encore le désordre à la FFF, elle est également revenue sur les propos de Christophe Galtier au sujet des déplacements du PSG (et la réponse ironique du coach parisien sur le char à voile) : « J’ai été surprise. Christophe Galtier avait été très médiatisé lors de son départ de l’OGC Nice vers le PSG, j’ai toujours été frappée par la finesse de ses propos. Je trouvais qu’il avait énormément de toucher de balle dans ses déclarations, une empathie qui pour moi se distinguait. Quand j’ai écouté ses déclarations en conférence de presse, je ne l’ai pas reconnu. Ce que j’ai voulu lui dire à ce moment-là c’est ‘vous nous avez habitués à tellement mieux. Il y a une dimension d’exemplarité sur ces sujets sociétaux qu’il ne faut pas abîmer.’ Il était important que très vite il rectifie le tir et qu’il soit à la hauteur du Christophe Galtier qu’on connaît. Ce qu’il a fait. Peut-on contraindre les clubs à être plus responsable ? Ce n’est pas ce que j’ai voulu exprimer comme message, mais plutôt que l’enjeu est sérieux et qu’il mérite de la finesse dans la manière dont on l’aborde. Le débat sur le sujet des déplacements progresse. On comprend les enjeux qui s’attachent à la sécurité, à la facilité, au coût d’un mode de transport plutôt qu’un autre. On voit aussi la volonté des clubs d’avancer et de trouver des solutions. »