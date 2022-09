Le PSG va terminer son premier marathon de matches ce dimanche soir avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 8e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Avec 7 matches disputés entre le 28 août et le 18 septembre, les organismes des joueurs sont sollicités mais de nombreux Parisiens n’auront pas le temps de souffler avec la trêve internationale en approche. Dès la semaine prochaine, les matches internationaux feront leur retour. Et à cette occasion, les différents sélectionneurs dévoilent leur liste. Après la France et le Portugal, l’Argentine a également dévoilé son groupe pour les matches amicaux face au Honduras (23 septembre) et la Jamaïque (28 septembre).

Messi va enchaîner

Seul Argentin présent dans l’effectif du PSG après les départs d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi, Lionel Messi n’aura pas le temps de se reposer. Après avoir enchaîné les matches avec les Rouge & Bleu, l’attaquant de 35 ans a été convoqué par Lionel Scaloni afin de prendre part aux deux dernières rencontres amicales avant la Coupe du monde 2022. Prêté avec option d’achat par le PSG à la Juventus, Leandro Paredes figure également dans cette liste. Les anciens Parisiens, Giovani Lo Celso et Angel Di Maria, sont également présents dans le groupe de 28 joueurs.

La liste de l’Argentine