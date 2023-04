Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG disputera un match capital face au RC Lens au Parc des Princes. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois au Camp des Loges.

Après avoir renoué avec la victoire face à l’OGC Nice (0-2) le week-end dernier, le PSG devra livrer une prestation plus aboutie pour espérer venir à bout du RC Lens ce samedi. Deuxième à six points du leader parisien, le club artésien peut relancer la course au titre en cas de victoire. Et pour cette dernière grosse affiche au Parc des Princes, Christophe Galtier espère retrouver un groupe plus étoffé avec notamment le possible retour de Marco Verratti. Et à un peu plus de 24 heures de cette rencontre à enjeu, le club parisien s’entraîne une dernière fois au Camp des Loges. Les quinze premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias à partir de 11h. Un évènement à suivre ici.