Le début de la saison 2022-2023 approche à grand pas. Et à moins d’une semaine de la reprise de l’entraînement – prévue le 4 juillet – le PSG va accélérer sur quelques dossiers. Premièrement, les dirigeants parisiens vont finaliser le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Ensuite, Luis Campos et Antero Henrique se chargeront de modifier significativement l’effectif. Si de nombreux noms sont associés aux Rouge & Bleu pour renforcer le groupe (Milan Skriniar, Vitinha et Renato Sanches), les champions de France en titre devront également opérer un dégraissage massif de leur effectif. Ainsi, certains noms sont placés sur la liste des transfert, à l’image d’Abdou Diallo. Et à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), l’international sénégalais ne serait pas contre une nouveau défi dans sa carrière.

Abdou Diallo a de nombreuses propositions

Souvent blessé et très peu utilisé par Mauricio Pochettino (16 matches disputés cette saison), Abdou Diallo (26 ans, juin 2024) possède tout de même quelques prétendants. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur de 26 ans « a de nombreuses propositions pour qu’il puisse quitter le Paris Saint-Germain cet été. » Déjà intéressé par l’ancien Monégasque lors du mercato hivernal, l’AC Milan figure toujours parmi les clubs désireux d’acheter le champion d’Afrique 2022. En effet, le natif de Tour est dans la short-list du directeur technique des Rossoneri – Paolo Maldini – mais il n’est pas le seul nom, précise le spécialiste du mercato sans donner plus de détails sur les autres pistes. De son côté, Abdou Diallo décidera bientôt de son avenir, rapporte Fabrizio Romano. Et avec les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et la possible arrivée de Milan Skriniar, l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait être tenté par un départ.

Au début du mois de juin, Abdou Diallo s’était notamment exprimé sur son avenir. « L’intérêt de l’AC Milan ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est que j’ai envie de jouer, tout simplement. Donc on verra quelle est la meilleure option. » Selon Transfermarkt, la valeur marchande du défenseur – sous contrat jusqu’en 2024 – est estimée à 18M€.

Statistiques 2021-2022 d’Abdou Diallo