PSG / OL : les compositions probables

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait rester dans un système en 3-5-2 avec une incertitude au milieu.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG voudra retrouver le goût de la victoire contre Lyon afin de reprendre ses distances en tête du championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Neymar, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Carlos Soler (gêne musculaire) et Sergio Ramos (mollet). Malgré Ces absences, le coach parisien devrait reconduire son système en 3-5-2. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débutera dans les buts. Il devrait être défendu par une défense à trois composée de Marquinhos, remis de sa blessure aux côtes, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Achraf Hakimi et Nuno Mendes officieront en tant que pistons.

Fabian Ruiz ou Renato Sanches au milieu ?

La seule incertitude dans ce onze de départ dans la presse française se situe au milieu de terrain. L’Equipe et Le Parisien ne placent pas le même joueur pour accompagner Marco Verratti et Vitinha. Pour le quotidien sportif, c’est Renato Sanches qui sera titulaire, pour le quotidien francilien, Fabian Ruiz. RMC Sport penche aussi pour une titularisation du Portugais. Sans surprise, le duo d’attaque devrait être composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos (c), Danilo, Bitshiabu – Hakimi, Verratti, Vitinha, Ruiz, Mendes – Mbappé, Messi

selon Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos (c), Danilo, Bitshiabu – Hakimi, Verratti, Vitinha, Ruiz, Mendes – Mbappé, Messi Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Marquinhos (c), Danilo, Bitshiabu – Hakimi, Verratti, Vitinha, Sanches, Mendes – Mbappé, Messi

selon l’Equipe : Donnarumma – Marquinhos (c), Danilo, Bitshiabu – Hakimi, Verratti, Vitinha, Sanches, Mendes – Mbappé, Messi Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé.

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé. Le XI probable de Lyon : Lopes – Tagliafico (ou Henrique), Lukeba, Lovren, Kumbedi (ou Diomandé) – Thiago Mendes (ou Caqueret), Lepenant – Sarr, Cherki, Barcola – Lacazette (c)

XI probable selon Le Parisien