Lionel Messi nommé pour le plus beau but d’avril de Ligue 1

Le samedi 23 avril, le PSG a concédé le nul au Parc des Princes face à Lens (1-1). Un nul qui a permis au Rouge & Bleu de s’offrir leur 10e titre de champion de France. Même s’il ne réalise pas sa meilleure saison, Lionel Messi restera dans l’histoire du club de la capitale avec le but du titre. Une magnifique frappe du gauche de l’extérieur de la surface, la spéciale Messi en soi.

Un but qui est nommé pour être élu plus belle réalisation du mois d’avril en Ligue 1. La Pulga est en concurrence avec Martín Satriano, du Stade Brestois et sa frappe à bout portant en pleine lucarne, Ibrahim Amadou (Metz) et sa reprise de volée dans la surface après un corner, Edon Zhegrova (Lille) et sa frappe enroulée du pied gauche en pleine lucarne, ainsi que Sofiane Boufal (Angers) et son piqué devant Alban Lafont. Pour voter pour le numéro 30 du PSG, c’est par ici.