Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 14 avril 2023. Le vestiaire du PSG face aux lourdes accusations autour de Christophe Galtier, sa prise de parole devant les médias à 13 heures, la piste Axel Disasi…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le vestiaire du PSG après les lourdes accusations envers Christophe Galtier. Le quotidien francilien indique que l’information s’est très vite propagée au sein du PSG. Certains joueurs s’interrogeraient ainsi en interne et ce, depuis octobre dernier. C’est à dire les prémices de cette épineuse et sombre histoire. Le Parisien indique aussi que Kylian Mbappé, l’un des cadres de l’effectif Rouge & Bleu, s’est entretenu avec son entraîneur dans le but de prendre la température. La teneur de leur discussion n’est toutefois pas divulguée par le média régional. Néanmoins, plusieurs joueurs parisiens estimeraient, en interne, que leur entraîneur ne survivra sûrement pas à ce nouveau séisme. En outre, alors qu’un match capital se profile face au RC Lens dans un peu plus de 48 heures, cette nouvelle polémique n’est pas vraiment appréciée au sein d’une saison déjà bien chargée, et c’est le moins que l’on puisse dire. Malgré ce climat tendu, les joueurs parisiens n’ont pas perdu leur objectif, battre Lens pour faire un très grand pas vers le 11e titre de champion de France du PSG. De son coté, Christophe Galtier adopterait toujours une attitude très professionnelle, apparaissant, en revanche, très touché par les récents évènements et les accusations à son encontre. Il est également dans l’incompréhension et « ressent même une forme d’injustice. »

Le quotidien francilien indique aussi que le coach du PSG va engager des poursuites judiciaires « alors qu’il conteste les accusations de racisme à son encontre par l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier. » Ces poursuites viseront Julien Fournier mais également Romain Molina et Daniel Riolo pour diffamation ainsi que pour risque causé à autrui. « Enfin, un volet contre X pour harcèlement et menaces de mort à l’encontre de Christophe Galtier et son fils sera également mentionné. » La plainte, encore à l’écriture, sera déposée auprès du parquet de Paris a expliqué Maître Olivier Martin, avocat du coach du PSG, au Parisien.

Dans le Parisien, il est aussi question de la recherche d’un défenseur central supplémentaire cet été, même si Milan Skriniar doit arriver libre de tout contrat. Et le nom d’Axel Disasi est de nouveau avancé. Le défenseur central aurait tapé dans l’œil de Luis Campos lorsqu’il évoluait au Stade de Reims (2016-2020). Le directeur du football du PSG serait séduit par le joueur depuis cette époque. Le dirigeant portugais aurait déjà avancé ses pions lors de la fin du mercato d’été 2022 , avant de se voir freiner par la gourmandise des dirigeants monégasques qui attendaient près de 50 millions d’euros afin de libérer leur joueur. Natif de Gonesse (95), Axel Disasi bénéficie de cette identité et ce critère d’appartenance auquel ne sont pas insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain. En ce sens, c’est Luis Campos personnellement qui n’aurait jamais rompu le contact avec le joueur, assure LP. Présent à la Coupe du Monde, il n’a plus le même statut. L’ASM pourrait demander plus que les 50 millions d’euros de l’été dernier, ce qui compliquerait la tâche du PSG. D’autant plus qu’il n’est pas le seul sur le dossier. « Des émissaires de Chelsea et Manchester City étaient à la Beaujoire dimanche dernier et ont pu apprécier la bonne copie » de l’international français note Le Parisien.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque aussi l’affaire Christophe Galtier et explique que sa conférence de presse à 13 heures à la veille de PSG / Lens sera très scrutée. « Le Français va poursuivre son axe de défense en niant en bloc les mots écrits par Julien Fournier à son encontre dans un mail envoyé à sa direction en fin de saison dernière, lorsque les deux hommes étaient encore sous contrat avec l’OGC Nice« , indique le quotidien sportif. Ce dernier explique que si Galtier devrait demander aux journalistes présents de ne pas s’éterniser sur cette affaire « pour éviter le tribunal médiatique« , il répondra tout de même aux interrogations. « Depuis les révélations de ce courriel, Galtier et son entourage continuent d’assurer que « rien n’est vrai » en demandant à leurs interlocuteurs de s’interroger sur « le timing de cette sortie », explique l’Equipe. Depuis deux jours, le plus dur reste encore de trouver des personnes acceptant de parler à découvert. C’est toute la complexité dans cette recherche de la vérité, lance le quotidien sportif. Hier des joueurs qui ont côtoyé le coach du PSG, comme Mevlut Erding ou encore José Fonte ont pris la parole pour le défendre. Les entraîneurs de Ligue 1, comme Franck Haise ou Bruno Genesio, ont été questionné sur le sujet. « Certains joueurs ou dirigeants n’ont pas compris les prises de parole des entraîneurs ou collègues en faveur du technicien parisien. Surtout dans un vestiaire niçois très remonté. Certains joueurs présents dans l’effectif des Aiglons la saison dernière sous les ordres de Galtier réfléchissaient encore hier au meilleur moyen de livrer leur version, de manière collective« , conclut l’Equipe.