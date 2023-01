Le PSG voudrait déplacer son possible 16es de finale de Coupe de France

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Les Parisiens voudront s’imposer contre le club de National pour poursuivre sa route vers la 15e victoire dans la compétition. En cas de qualification, il voudrait décaler son 16es de finale.

Le PSG va enchaîner les matches avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain. Avec le match de demain contre la Berrichonne de Châteauroux, les Rouge & Bleu pourraient jouer huit matches avant la réception des Munichois. Le huitième match étant le 16es de finale de Coupe de France en cas de succès demain soir contre le club de National. Un potentiel 16es dont le PSG aimerait décaler la date.

Un match amical en Arabie Saoudite avant le 16es de Coupe de France

En effet, le PSG doit jouer un match amical en Arabie Saoudite le 19 janvier prochain, soit deux ou trois jours avant le potentiel 16es de finale de Coupe de France des Rouge & Bleu. Ce stade de la compétition de la doyenne des compétitions en France se déroule les 21 et 22 janvier. Selon l’Equipe, les dirigeants parisiens ont demandé à la Fédération française de football (FFF) de décaler son 16e de finale de Coupe de France au lundi 23 janvier. Le quotidien sportif ne précise pas si cette demande a été accepté par la FFF. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.