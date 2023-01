Hier, Sport expliquait que le PSG ne serait pas contre se séparer de Neymar et son contrat mirobolant l’été prochain. Pour Ludovic Obraniak, ce ne serait pas une erreur de penser s’en séparer lors du mercato estival.

Neymar réalise un très bon début de saison sous le maillot du PSG (21 matches, 15 buts et 13 passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, le Brésilien se sent bien à Paris et n’a l’intention de quitter le club de la capitale. Mais ce ne serait pas forcément le cas de ses dirigeants. Hier, Sport indiquait que le PSG ne serait pas contre se séparer de son numéro 10 l’été prochain. L’une des raisons, son salaire exorbitant, 40 millions d’euros par an. Présent sur le plateau de l’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak estime que ce ne serait pas une erreur de se séparer du Brésilien (30 ans) lors du mercato estival 2023.

« Je pense qu’il faut tout miser sur Mbappé«

« J’ai beaucoup d’admiration pour le joueur. Mais j’ai toujours pensé que le ménage à trois ça ne fonctionnerait jamais. Aujourd’hui, il faut faire un choix. Tu as le meilleur joueur du monde actuellement dans ton équipe, tu as décidé de le prolonger, donc il faut tout mettre sur lui. Neymar, on le voit, sa relation avec Mbappé n’est pas idyllique. Le ménage à trois ne fonctionne pas. Moi, je pense qu’il faut tout miser sur Mbappé parce que ça a été le passé, c’est le présent et ça sera le futur du PSG. Tu tiens là un phénomène et il faut le garder. »