[MAJ] Le PSG sur le point de lever la clause de Xavi Simons

Dans le contrat au PSV Eindhoven de Xavi Simons, le PSG a une clause de rachat pour cet été. Le club souhaite l’activer même si la décision finale appartient au joueur. Mais le PSV compterait le convaincre de prolonger.

En manque de temps de jeu au PSG, Xavi Simons avait décidé de quitter les Rouge & Bleu l’été dernier libre de tout contrat. Il avait rejoint le PSV Eindhoven pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Mais dans ce contrat, il y a une clause de rachat par le PSG valable uniquement du 1er au 31 juillet. Alors que des rumeurs évoquaient une somme de 12 millions d’euros, cette dernière s’élèverait finalement à six millions d’euros. Selon les dernières informations, le PSG compterait bien lever cette dernière. Mais le dernier mot reviendra au joueur. Son club actuel compterait bien tout faire pour le convaincre de rester et même de prolonger.

Le PSV veut le prolonger d’un an

Auteur d’une saison très solide aux Pays-Bas (48 matches, 22 buts, 12 passes décisives) avec une convocation pour la Coupe du monde, Xavi Simons est un joueur important du vice-champion d’Eredivisie . Selon les informations de l’Eindhovens Dagblad, le PSV souhaite poursuivre l’aventure avec son numéro 7. Dans cette optique, il aurait repris les discussions avec l’international néerlandais pour prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2028. Des nouvelles discussions seraient prévues la semaine prochaine et le PSV aimerait conclure ce dossier le plus rapidement possible. Pour le convaincre, le club batave serait prêt à faire un gros effort, en lui offrant l’un des plus gros salaires du club. L’Eindhovens Dagblad conclut en expliquant qu’en interne, le PSV Eindhoven estime être seul sur ce dossier. Pour eux, le projet d’un retour au PSG ne serait pas sur la table et que des discussions à ce sujet n’auraient pas encore débuté entre les Rouge & Bleu et le titi.

Les garanties sportives seront cruciales pour Xavi Simons

[MAJ] Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait sur le point de lever la clause de 6M€ de Xavi Simons, qui est seulement valable lors du mois de juillet. Cependant, c’est le Néerlandais qui aura le dernier mot dans cette histoire. Il sera notamment très attentif sur le projet et les garanties sportives avant de faire un choix pour son avenir. De son côté, Loïc Tanzi précise que dans cette clause de 6M€, 4M€ sont réservés au PSV et 2M€ pour le joueur.