Sévérac : « Ce n’est pas plus mal d’avoir un coach qui a un peu plus d’autorité que d’habitude »

À moins d’un retournement de situation, Luis Enrique devrait être le futur entraîneur du PSG. Un choix qui pourrait remettre de l’ordre dans le vestiaire, selon Dominique Sévérac.

Un an seulement après son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier ne sera pas conservé. Et pour retrouver un peu d’ordre dans le vestiaire, le board parisien aurait jeté son dévolu sur Luis Enrique, libre depuis sa fin d’aventure avec l’Espagne après la Coupe du monde 2022. Réputé pour avoir un fort caractère, l’intransigeance de l’Espagnol de 53 ans pourrait être bénéfique aux Rouge & Bleu, comme l’a expliqué Dominique Sévérac sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Ça ne règlera pas tout mais c’est un bon début »

« Le PSG a beaucoup de problèmes et on ne dit pas que Luis Enrique va tous les résoudre grâce à sa personnalité, son talent, sa tactique et son beau jeu. Mais dans un club aussi compliqué que le Paris Saint-Germain où les joueurs ont pris le dessus sur l’autorité, sur l’institution, sur le coach et où ils font un peu tout ce qu’ils veulent, ce n’est pas plus mal d’avoir un coach qui a un peu plus d’autorité et de poigne que d’habitude. Ça ne règlera pas tout mais c’est un bon début (…) Il y avait deux choix possibles qui étaient Nagelsmann et Luis Enrique. Il y avait des négociations en parallèle. Et en fait, c’est eux (les dirigeants) qui ont décidé d’écarter Nagelsmann, ce n’est pas Nagelsmann qui a décidé de se retirer de la course. »