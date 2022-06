Le mercato lancé, le PSG, sous l’impulsion de son nouveau conseiller du football, Luis Campos, place ses pions. Vitinha devrait être la première recrue rouge et bleu. Mais outre la pépite portugaise du FC Porto, les Parisiens aimeraient renforcer très largement leur entrejeu. Dans cette optique, il y a quelques semaines de cela, le nom de Seko Fofana avait été associé au club de la capitale au sein de la rubrique transferts.

Le RC Lens pas tendre en affaires

Il faut dire que le solide et technique milieu du RC Lens sort d’une saison particulièrement aboutie sous la tunique Sang et Or : 38 matches et 8 buts inscrits. Capable d’évoluer devant la défense dans un double pivot, en relayeur plus classique ou dans un rôle de meneur de jeu, le natif de Paris a énormément de qualités à faire valoir. De nombreux clubs sont donc, sans grande surprise, d’ores et déjà à l’affût pour tenter de le recruter. Le board Lensois en est ainsi bien conscient et souhaiterait, en ce sens, faire monter les enchères de manière substantielle. Selon les informations estampillées Santi Aouna, ces derniers auraient d’ailleurs définitivement fixé le prix de leur meilleur élément. Celui -ci serait compris entre 35 et 40 millions d’euros. Outre le PSG, l’Olympique de Marseille se trouverait également sur les rangs, tout comme des écuries de Premier League.