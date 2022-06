Après Vitinha, le PSG vise une autre pépite portugaise

Le PSG est clairement en train de passer la seconde sur le mercato. Luis Campos désormais en poste, il serait sur le point de boucler sa première recrue en la personne de Vitinha. Un dossier rondement mené et qui serait d’ores et déjà ficelé, une visite médicale étant déjà évoquée pour le milieu de terrain de 22 ans du FC Porto. Mais il se pourrait bien que ce dernier ne soit pas la seule arrivée lusitanienne au sein de l’effectif rouge et bleu cet été.

Luis Campos s’active au Portugal

En effet, le cas de Renato Sanches fait également énormément parler. En fin de contrat avec le LOSC en juin 2023, le fougueux milieu de terrain plairait tout particulièrement au conseiller du football parisien. Un transfert qui pourrait coûter entre 20 et 30 millions d’euros au PSG. Une piste portugaise en cachant une autre, A Bola nous indique ce jour que les Rouge et Bleu lorgneraient également une promesse de 17 ans du SL Benfica. En effet, Diego Moreira, qui a impressionné tout son monde en Youth League en 2021-2022, serait dans le viseur du PSG. Le média indique même que les Parisiens se placent comme la principale menace du club lisboète pour le virevoltant ailier. Afin de se prémunir d’une éventuelle offensive francilienne, Benfica serait disposé à proposer une prolongation de contrat à sa pépite assortie d’une augmentation salariale non négligeable.

Diego Moreira est, à l’heure où sont écrites ces lignes, lié à son club formateur jusqu’en juin 2024.