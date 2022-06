Contacts noués entre le PSG et Seko Fofana

Luis Campos officialisé aujourd’hui en tant que conseiller sportif au PSG, le dirigeant ne chôme pas. En effet, le portugais de 57 ans qui « aura la charge de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain » , selon les mots du communiqué officiel du club, serait déjà penché sur différentes pistes notamment pour le milieu de terrain. Et aujourd’hui, on apprend qu’il aurait noué des contacts avec le clan de Seko Fofana. Le milieu de terrain du RC Lens était déjà annoncé sur les tablettes du PSG par Le Parisien et le journaliste Prime Video, Saber Desfarges en ce début de mois de juin. Ce dernier précisait qu’aucun contact n’était établi entre les deux clubs. Cependant, aujourd’hui, un autre journaliste Prime Video, Fabrice Hawkins, nous informe que le dossier avance.

Lentement, mais sûrement … .

Fabrice Hawkins avance en effet que Luis Campos aurait noué le contact avec le clan de Seko Fofana, un contact qui fait office de « simple prise de renseignements« . Le milieu de 27 ans pourrait venir palier l’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni.

Autre dossier brûlant dans l’effectif du PSG : les titis. Toujours selon le journaliste de Prime Video, Luis Campos n’aurait pas encore échangé avec eux et ne se serait donc pas encore penché sur les dossiers. C’est l’adjoint de Leonardo, encore en poste, Angelo Castellazi, qui serait régulièrement en contact avec les agents des titis parisiens.