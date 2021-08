Le Real Madrid pourrait proposer 180M€ pour Mbappé, le joueur serein sur sa situation (LP / RMC)

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des crispations depuis plusieurs semaines. Et depuis l’offre de 160M€ du Real Madrid et la sortie médiatique du directeur sportif des Rouge & Bleu – Leonardo – le futur de l’international français sera l’un des enjeux de cette dernières semaine de mercato (qui ferme ses portes le mardi 31 août).

Alors que le club de la capitale a déjà rejeté une première proposition du Real Madrid aux alentours de 160M€ pour son international français, la Casa Blanca devrait prochainement augmenter son offre. “Oralement, les Merengue ont évoqué la possibilité d’une transaction à hauteur de 180 millions d’euros. Selon diverses sources, ces 180 millions d’euros pourraient constituer le prix de la prochaine offre du Real”, rapporte Le Parisien sur son site internet. À voir si cette prochaine offre sera acceptée ou non par les dirigeants parisiens. Les deux clubs ne pourront pas discuter de ce dossier ce jeudi à Istanbul lors du tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions. “Ni Florentino Perez, le président du Real, ni son directeur sportif, ne sont présents en Turquie.”

De son côté, RMC Sport indique que le clan du champion du Monde 2018 se montre serein qu’importe l’issue des négociations. En effet, soit le PSG accepte une offre du Real Madrid et le joueur pourra ainsi négocier avec le club espagnol cet été. “À l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’accord Real-Mbappé, mais cela pourrait se régler très vite.” Soit les dirigeants parisiens refusent les propositions de la Casa Blanca et Kylian Mbappé “s’inscrira alors avec le club parisien pour sa dernière année de contrat, en étant ravi de jouer notamment avec Lionel Messi.” Le média sportif précise notamment que Kylian Mbappé est le seul décideur de son avenir. “Aucun agent ne discute avec lui. Même son avocate, Me Delphine Verhyeden, ne gère que son image. Rien de plus.”

Plus tôt dans l’après-midi, Sky Sports avait annoncé une deuxième offre du Real Madrid à hauteur de 170M€. Une information démentie par le PSG.