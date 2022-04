Ce dimanche, le PSG s’est largement imposé face au FC Lorient (5-1) grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs. Auteur d’un doublé et de trois passes décisives (deux pour Neymar et une pour Messi), le numéro 7 parisien continue de briller avec le maillot des Rouge & Bleu. Une performance qui lui permet de devenir le meilleur passeur de Ligue 1 en portant son total à 13. Il devance de 2 unités le Rennais, Benjamin Bourigeaud (11). Avec 10 passes décisives (dont 3 sur coups de pied arrêtés), Leo Messi complète le podium. Passeur sur le deuxième but de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a réalisé sa 5e passe décisive de la saison en Ligue 1.

Top 5 des meilleurs passeurs de Ligue 1

Kylian Mbappé (PSG) – 13 passes décisives Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais) – 11 passes décisives Lionel Messi (PSG) – 10 passes décisives Jonathan Clauss (RC Lens) – 9 passes décisives Lovro Majer (Stade Rennais) – 8 passes décisives

Concernant, le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, Kylian Mbappé (17 réalisations) est deuxième à égalité avec Martin Terrier. Ils sont devancés par le Monégasque Wissam Ben Yedder (18). Avec son doublé face aux Merlus, Neymar Jr (7 buts) devient le deuxième meilleur buteur parisien en L1, devant Danilo Pereira (5).

Top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1