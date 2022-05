Alors que la fin de saison se profile à vitesse grand V, le PSG ne semble toujours pas vouloir bouger en ce qui concerne Mauricio Pochettino. Le principal intéressé explique, dès qu’il en a l’occasion, qu’il se verrait bien rester à la tête de l’effectif rouge et bleu. Pourtant, après l’exercice passé, on a tout de même beaucoup de mal à l’imaginer encore en poste à l’issue du mercato estival. Et pour l’heure, assez peu de pistes ont émergé pour son hypothétique successeur.

Antonio Conte parti pour rester à Tottenham ?

Les noms qui circulent le plus sont ceux de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, Thiago Motta, qui devrait quitter la Spezia à l’issue de la saison, et Antonio Conte, actuellement en poste du côté de Tottenham. Interrogé sur l’avenir de son poulain dans les colonnes de La Repubblica, Federico Pastorello s’est d’ailleurs montré assez sobre. Celui-ci a néanmoins affirmé que la possibilité de le voir encore chez les Spurs l’an prochain prenait de l’épaisseur : « Antonio est obsédé par la victoire. C’est ce qui a fait de lui l’un des techniciens les plus convoités. Il a la capacité de changer la mentalité d’une équipe. Mais il est évident qu’en Premier League on ne peut pas gagner uniquement avec cela. Parfois Antonio est perçu comme un coach difficile. Mais si j’étais un directeur sportif, je ne voudrais pas d’un coach qui fasse bien vivre mes joueurs, mais d’un coach qui me fasse gagner. Je l’ai trouvé très satisfait de son équipe. Je crois qu’il va rester à Tottenham à 60 ou 70%. »