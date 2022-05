Lorsque Kylian Mbappé remporte le titre de meilleur joueur de la saison en 2019 à la cérémonie des Trophées UNFP, il prend la parole pour un discours qui est encore dans toutes les têtes. C’est à cette occasion que le numéro 7 parisien déclare : « C’est un moment très important pour moi, j’arrive à un premier ou second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici, je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet« , une déclaration qui avait fait office de bombe à l’époque.

On prend les mêmes et on recommence ?

Encore une fois nommé dans la catégorie du meilleur joueur de la saison, le titre ne devrait une nouvelle fois pas lui échapper, lui permettant ainsi de prendre la parole au pupitre et faire un traditionnel discours. Si l’attente autour de sa prise de parole est immense, certains voient en celle-ci, l’opportunité pour Kylian Mbappé d’annoncer un potentiel départ vers le Real Madrid, et c’est le cas du journaliste Grégory Schneider, qui, à ce propos a déclaré : « Je vais partir d’une hypothèse c’est : s’il s’en va, là il parle à ses pairs, il parle au monde du foot, et ça lui permettrait quelque part de dire au revoir au foot français, au foot de club français, puisque c’est ce que représente la Ligue. Donc s’il s’en va ça me semble être un bon endroit, d’autant qu’il y aura ce dernier match au Parc des Princes derrière où il pourrait dire au revoir en conscience, ça pourrait être dans la tête de tout le monde et il pourrait scénariser ses adieux. Moi je pense que c’est un bon espace parce qu’il parle tout simplement aux gens qui font le même métier que lui« , a-t-il analysé sur le plateau de L’Equipe du Soir. Une chose est sûre, la présence et la prise de parole de Mbappé à cette cérémonie des Trophées UNFP seront scrutés par les observateurs du monde entier.

Pour rappel, la cérémonie sera diffusée sur La Chaine L’Equipe et Prime Video ce dimanche 15 mai à partir de 18h40.