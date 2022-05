Le PSG se rend en terres héraultaises ce samedi soir (21h00, Prime Video) pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Après trois matches nuls consécutifs de rang au sein de l’élite hexagonale, les joueurs de Mauricio Pochettino tenteront de renouer avec le succès face à une équipe en pleine tourmente lors de cette seconde partie de saison.

En effet, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se placent 19e du classement si on ne tient compte que de la phase retour. Un adversaire qui ne se situe pas au sein du top 8, cela devrait faire les affaires d’un PSG qui a énormément de mal à tirer son épingle du jeu en terres hostiles face aux équipes de haut de tableau. Un triste constat fait ce samedi matin par Bruno Salomon sur les ondes de France Bleu Paris. L’occasion pour lui également d’émettre une requête : il faut dès à présent engager un dialogue entre le club et ses Ultras, ceux-ci étant toujours en grève.

Une discussion doit être engagée

« J’ai gratté ma mémoire pour savoir si l’on a réussi à prendre du plaisir cette saison en déplacement notamment. Le bilan est le suivant : 9 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Les chiffres sont plutôt bons, c’est même un rythme de champion, mais quand on fait le constat suivant, cela fait mal : le PSG n’a pas gagné un match face au top 8 cette saison à l’extérieur. Et en plus de s’ennuyer sur le terrain, on a les Ultras qui sont toujours en bisbilles avec la direction. Ils vont faire 750km afin de montrer leur mécontentement. Ils ne vont pas chanter et ils vont quitter le stade à la 75e minute de jeu. C’est donc un contexte difficile. Mais il faut désormais instaurer un dialogue entre le club et les Ultras. On ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. »