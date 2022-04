Depuis le naufrage observé sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 29e journée, le PSG a su réagir avec deux succès fleuves face au FC Lorient (5-1) et face au Clermont Foot (6-1). Deux adversaires très largement à la portée des Parisiens certes, mais cela nous a au moins permis de voir enfin briller la fameuse MNM. En effet, lors de ces deux confrontations, Neymar Jr s’est offert cinq buts. De quoi le remettre quelque peu en jambes, alors qu’il affichait des statistiques faméliques depuis l’entame de la saison.

Une question se pose dès lors : peut-on espérer voir un Neymar retrouver son meilleur niveau au cours du prochain exercice ? Invité à s’exprimer à ce sujet sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a fait part de son scepticisme. Selon lui, le numéro 10 rouge et bleu n’a pas cette volonté d’exigence liée au haut niveau.

« Si la question c’est de savoir s’il peut revenir au top… Déjà, regardez-le, il n’avait pas du tout le même physique quand il était au top. Physiquement, il est complètement métamorphosé. Il a pris plus de masse, il est moins léger, il est moins virevoltant, il est moins aérien. Quand on regarde Benzema, Lewandowski, Ronaldo… Pour être au haut niveau à un certain âge, il faut une énorme exigence. Neymar a commencé le football très tôt. Peut-être qu’aujourd’hui, avec toute cette starification, il a une certaine usure. Il n’a peut-être plus envie de tout ça. »