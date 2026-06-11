Annoncé dans le viseur du PSG, Michael Olise devrait rester au Bayern

Ces dernières heures, une rumeur faisait écho d’un intérêt du PSG pour Michael Olise. Malgré les convoitises, il ne devrait pas quitter le Bayern Munich cet été.

Michael Olise est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. L’international français brille avec le Bayern Munich et les Bleus. Il attise les convoitises des plus grands clubs européens. L’ancien de Crystal Palace a été annoncé comme la star pour laquelle Florentino Perez, réélu président du Real Madrid, était prêt à mettre 150 millions d’euros. Il s’est finalement avéré que ce n’était pas pour lui mais pour Julian Alvarez que le président madrilène avait cette offre astronomique. Ces dernières, on a parlé de la possibilité de voir le PSG bouger dans ce dossier. Du côté du Bayern Munich, on ne veut pas entendre parler du départ de l’un de ses meilleurs joueurs, même si certaines rumeurs indiquent que si une offre supérieure à 200 millions d’euros arrivait sur la table des dirigeants bavarois, il pourrait y réfléchir.

Le Bayern le juge intransférable

Ce jeudi soir, L’Equipe fait un point sur ce dossier. Et selon le quotidien sportif, Michael Olise devrait bien être un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Auprès de L’Equipe, un membre du conseil d’administration du Bayern Munich a expliqué : « Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas. » Michael Olise compte de nombreux admirateurs au sein du PSG, assure le quotidien sportif. Et évidemment que la direction sportive du club de la capitale a sondé le marché. Mais l’époque où Paris alignait plus de 200 M€ sur un seul joueur semble révolue. Il en aurait les moyens, pourtant, lance L’Equipe. Le PSG sait aussi qu’il est très difficile de faire affaire avec le Bayern. Seuls Juan Bernat et Lucas Hernandez ont été transférés de Munich à Paris depuis que Qatar Sports Investments est à la tête du club de la capitale, en 2011, et les négociations furent serrées, conclut le quotidien sportif.