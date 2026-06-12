CdM 2026 – La Corée du Sud de Lee Kang-In renverse la République tchèque

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud de Lee Kang-In ne s’est pas manquée et a renversé la République tchèque (2-1) cette nuit.

Après la victoire facile du Mexique face à l’Afrique du Sud (2-0) en ouverture de la Coupe du monde 2026, l’autre match du groupe A se disputait cette nuit. Cette rencontre opposait la Corée du Sud à la République tchèque, à l’Estadio Akron de Guadalajara (Mexique). Pour ce match, le milieu offensif du PSG, Lee Kang-In, était titulaire et a disputé l’intégralité de la rencontre.

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Lee Kang-In passeur décisif

Dominateurs dans le jeu, les Sud-Coréens ont pourtant concédé l’ouverture du score en seconde période par l’intermédiaire du capitaine tchèque, Ladislav Krejci (59e), à l’heure de jeu. Mais les hommes de Myung-bo Hong ne se sont pas découragés et ont renversé la rencontre grâce à des réalisations d’In-Beom Hwang (67e), sur une passe du Parisien Lee Kang-In, et du remplaçant Hyeon-Gyo Oh (80e). Le portier des Guerriers Taeguk, Seung-Gyu Kim, a notamment réalisé une parade décisive dans le temps additionnel pour offrir les trois points à sa sélection. Avec ce succès, la Corée du Sud occupe la tête du classement à égalité avec le Mexique et affrontera ce dernier le vendredi 19 juin (03h00).

En plus de sa passe décisive, Lee Kang-In a été l’arme offensive numéro un de son équipe. Véritable poison balle au pied, le numéro 19 des Rouge & Bleu a réalisé trois passes clés dans cette rencontre et a réussi cinq dribbles sur six. Présent dans le combat physique avec 10 duels remportés sur 14, le milieu offensif du PSG s’est également montré très précis avec 100 % de passes réussies. Une entrée en matière réussie pour l’international sud-coréen.

Le classement du groupe A

Mexique – 3 pts (+2) Corée du Sud – 3 pts (+1) République tchèque – 0 pt (-1) Afrique du Sud – 0 pt (-2)

Lee kang In moving like prime Messi against Czech Republic . Another A form in Efootball 😉 pic.twitter.com/tOJI3lRUxg — Orchestrator Nla (@IRapidBSH) June 12, 2026