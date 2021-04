Le Sommer : “Je pense qu’on met le PSG un peu trop haut”

Avec 272 buts en 326 matches sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer (31 ans) est une Fenotte respectée et écoutée. L’internationale française ne sera peut-être pas titulaire tout à l’heure (14h), mais elle est convaincue de la supériorité de son équipe par rapport au PSG. “On ne va pas s’emballer parce qu’on a gagné 1-0, mais on ne va pas non plus avoir peur de cette équipe du PSG“, déclare l’attaquante dans L’Equipe ce dimanche. “Je pense qu’on sous-estime un peu notre performance du match aller et qu’à l’inverse on met le PSG un peu trop haut. Je n’ai pas le sentiment qu’elles aient été hyper dominatrices. Peut-être que je ne suis pas lucide, mais pour moi on n’a pas raté notre match comme en Championnat. […] Ce n’est pas notre meilleure saison mais on gagne toujours. Il n’y a pas de signal d’alerte.” Verdict dans l’après-midi avec un ticket pour le dernier carré européen en jeu.

Possible feuille de match du OL-PSG

Quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League | Dimanche 18 avril 2021 à 14 heures au Groupama Stadium (huis clos) | Diffuseurs : RMC Story, RMC Sport 2, beIN Sports 1 | Arbitre : Martincic (CRO)