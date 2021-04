Rabesandratana : “Le PSG doit tout jouer comme des matches de coupe”

Attention, coup d’envoi à 13 heures (Canal+ Sport) pour le PSG/ASSE au Parc des Princes. Un match impérativement à gagner pour réenclencher une dynamique positive à domicile et recoller à un point de la tête de la Ligue 1 occupée par Lille. Consultant et chroniqueur pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana espère que tout le groupe mené par Mauricio Pochettino va nous offrir une fin de saison parfaite.

“Le PSG joue le titre aujourd’hui et le week-end prochain, mais pas que…”, a commenté l’ancien capitaine au micro de France Bleu Paris ce matin. “Le PSG ne rencontre plus ses concurrents directs mais doit tout jouer comme des matches de coupe. Victoire impérative ce dimanche pour se rapprocher des Lillois, qui doivent aller à Lyon dans une semaine. C’est une aubaine pour des Parisiens qui doivent enchaîner les grandes prestations. L’apport des seconds couteaux va être indispensable dans cette course au titre. On a besoin de reposer les leaders dans une période sanitairement compliquée, on le sait. Verratti, Neymar, Mbappé sont ces joueurs sur lesquels on va devoir compter. Ils ont besoin des autres dans leur mission. Plus qu’avant. Aujourd’hui la force collective peut faire le travail au PSG, c’est ce qui a changé. Pochettino y est pour beaucoup dans cette vérité. Son discours et son attitude rassurent aussi. C’est important d’avoir quelqu’un de calme quand ça monte en température. Je peux vous le dire, quand on est joueur ce n’est pas toujours facile de garder ses nerfs. Pochettino reste calme et c’est plutôt communicatif. Ils sont plus lucides comme ça. Il faut garder la maîtrise sur le comportement et sur le jeu pour réaliser de grandes choses.”