Le tennisman Wawrinka se remet en forme au…Camp des Loges

Stanislas Wawrinka, tennisman de 36 ans, n’a plus joué sur les courts depuis le mois de juin et une lourde opération du pied gauche et du tendon d’Achille. Pour sa rééducation – le vainqueur de Roland-Garros en 2015 – a choisi un lieu particulier, le centre d’entraînement du PSG comme le rapporte le Parisien. Il se soigne au sein du Camp des Loges depuis la mi-aout, lui qui est suivi de près par l’équipe médicale des Rouge & Bleu. « Le Vaudois travaille dur pour retrouver la forme, encadré par les kinésithérapeutes du club parisien comme l’Italien Dario Fort par exemple« , dévoile le quotidien francilien sur son site internet.

Le tennisman est présent en horaire décalé au Camp des Loges et ne côtoie donc pas les joueurs du PSG. Sa présence au centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye a été rendue possible par « sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, également responsable de la fédération qatarienne de tennis. » Stanislas Wawrinka qui connaît aussi Aspetar, la clinique fleuron de l’émirat et partenaire médical du PSG. Enfin, Christophe Baudot – médecin du club de la capitale – a également œuvré dans le tennis par le passé, conclut le Parisien.

