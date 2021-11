Onana s’excuse d’avoir échangé son maillot avec Neymar

Samedi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. À la mi-temps du match – alors que les Rouge & Bleu menaient 0-2 – Junior Onana a été voir avec Neymar, auteur d’un doublé, pour récupérer son maillot. Un geste qui a fait polémique et qui était inapproprié pour certains. Le milieu de terrain bordelais a tenu à s’excuser dans sa story Instagram.

« On fait tous des erreurs et c’est grâce à elles qu’on en tire des leçons. Samedi, j’ai demandé le maillot à Neymar avant le match pour un ami. À la mi-temps et vu le score, j’aurais dû m’assurer que cela se fasse de façon discrète, soit dans les vestiaires, afin d’éviter les polémiques et les jugements. Cela s’est malheureusement fait au stade, au regard de tous. Je tiens à m’excuser auprès de tous les supporters ainsi que tous ceux que j’ai pu offenser par cet acte, explique Onana sur ses réseaux. J’ai eu le droit à un très bel accueil venant de tous depuis mon arrivée ici et comme je le dis au début de mon aventure, je donnerai tout, sur et hors du terrain. Allez Bordeaux!«