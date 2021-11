Pour Bruno Salomon, « Neymar est de retour ! »

Le PSG a réalisé un match particulier avant la trêve internationale. Très performants près de 60 minutes, les Parisiens se sont relâchés dans les dix dernières minutes en encaissant deux buts bordelais. Parmi les belles satisfactions, on retrouve le Brésilien Neymar qui a inscrit un doublé et a été omniprésent dans le jeu parisien. Interrogé sur La Chaîne L’Équipe, Bruno Salmon explique que selon lui, Neymar pourrait être de retour à son meilleur niveau.

« Neymar ? Il avait pris la foudre par certains après le match contre Leipzig, ce que je ne comprends pas car je l’ai trouvé bon. Lorsque l’on compare à certains de ses petits camarades, ça défend, ça travaille… Peut-être qu’il perd un peu de jus quand il faut aller devant le but. Sur ce que j’ai aimé, et qu’il montre qu’il est de retour, c’est qu’il a un gros mental ! Il vit un deuil personnel, quand tu vois que certains demandent des jours de repos et des RTT pour des problèmes de famille, lui a un décès dans son entourage… Il est attristé et n’est pas bien mais professionnellement sur le terrain il se fait du bien. En plus il y a un Mbappé qui sent que son pote n’est pas bien, qu’on joue pour le ‘Ney’, on se donne pour le ‘Ney’. Il touche 90 ballons, il est présent, et est au coeur du jeu. On a un Neymar qui remonte peu à peu. »