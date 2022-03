Léa Khelifi devrait quitter le PSG

Alors qu’elles sont toujours à la poursuite de l’Olympique Lyonnais en D1 Arkema, les féminines du PSG sortent d’une double confrontation haletante face au Bayern Munich en quarts de finale d’UWCL après un nul arraché en prolongation ce mercredi soir au Parc des Princes (4-3 sur l’ensemble des deux matches). De quoi offrir une fin d’exercice des plus excitantes à Didier Ollé-Nicolle et ses joueuses.

Une fin de saison qui verra également la direction parisienne devoir se dépêtrer de plusieurs dossiers chauds. Ainsi, Marie-Antoinette Katoto et Sandy Baltimore se trouvent, toutes deux, en fin de contrat en juin prochain. Deux joueuses formées au PSG et qui se placent aujourd’hui comme de véritables cadres. Un autre dossier était d’ailleurs sur la table depuis de longs mois, celui de Léa Khelifi. Si on peut logiquement s’attendre à une issue positive en ce qui concerne les deux titis franciliennes, la donne serait toute autre pour la native de Strasbourg. En effet, à en croire les informations estampillées Loïc Tanzi, faute d’accord entre les différentes parties, la milieu de terrain pourrait finalement quitter le club de la capitale. L’ancienne messine devrait prendre la direction de Montpellier où elle devrait y parapher un bail dans les semaines à venir.