Que ce soit dans la section masculine ou féminine du PSG, le PSG doit gérer la situation urgente des prolongations de contrat. Il y a bien évidemment le cas de Kylian Mbappé qui fait la une de tous les médias français et internationaux mais chez les filles, le dossier Marie-Antoinette Katoto fait aussi beaucoup parler. L’internationale, âgée seulement de 23 ans et déjà meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale, est en fin de contrat en juin 2022.

Le quotidien Le Parisien partage leurs dernières informations sur le dossier de l’attaquant Rouge & Bleu.

« L’enjeu de leur prolongation est donc majeur pour les dirigeants parisiens. Mais pour Katoto comme pour Mbappé, rien n’est acquis », voilà les mots du journal francilien qui explique que les négociations « patinent » en ce moment avec la joueuse du PSG. L’entraineur parisien de son côté souhaite éviter de perdre à nouveau des cadres à la fin de la saison comme avec Chris Endler partie à l’OL ou Irene Paredes à Barcelone. Le quotidien local révèle que pour tenter de convaincre Katoto de rester, « le PSG proposerait à son attaquante le salaire le plus important de l’histoire pour une Parisienne, soit supérieur aux émoluments de Kadidiatou Diani, meilleure joueuse de D 1 la saison dernière. » De son côté la joueuse « souhaiterait avoir des garanties sur le projet du club et la direction que compte prendre la section féminine pour les prochaines saisons. » L’Olympique Lyonnais, le Real Madrid et le FC Barcelone surveillerait cette situation, mais un rendez-vous est prévu cette semaine avec Ulrich Ramé et le clan de Katoto « pour tenter de faire avancer les choses » car le « dossier est hors-norme, sans précédent dans l’histoire du PSG. »