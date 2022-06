Leandro Paredes tenté par un départ à la Juventus ?

Récemment, on a appris que Leandro Paredes avait vu son contrat être automatiquement prolongé d’un an, soit jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain argentin, arrivé au PSG lors du mercato estival 2019, se plaît bien à Paris et souhaiterait rester chez les Rouge & Bleu. Mais ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d’onde, l’international argentin étant placé sur la liste des transferts.

Paredes finalement d’accord pour un départ ?

L’ancien de l’AS Roma, malgré des performances en dent de scie au PSG attise toujours les convoitises et garde une belle côte en Italie, où il a joué à la Roma donc mais également au Chievo Verone et à Empoli. Ce jeudi matin, la Gazzetta dello Sport explique que Leandro Paredes serait finalement prêt à envisager un départ du PSG. Et il aurait une préférence pour son avenir, un départ vers la Juventus Turin. Le quotidien italien explique qu’un échange entre le milieu de terrain et Moise Kean est aussi envisagé. Pour rappel, le PSG attendrait pas moins de 20 millions d’euros pour lâcher son milieu de terrain.