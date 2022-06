Paredes : « Ce n’est pas le moment de quitter le PSG »

Cet été, le PSG voudra se séparer d’une liste importante de joueurs, notamment au milieu de terrain. Leandro Paredes – encore sous contrat jusqu’en juin 2023 – pourrait être un joueur sur le départ. Mais le principal intéressé a un souhait pour son avenir. « Je reste au PSG la saison prochaine. Ce n’est pas le moment de quitter le club ou de retourner à Boca Juniors. Je veux être en forme pour la Coupe du monde« , explique l’international argentin dans une interview accordée à Radio la Red.

Leandro Paredes veut remporter la Coupe du Monde pour Messi

Le milieu de terrain est revenu sur la saison difficile des Rouge & Bleu. « C’était une année difficile au PSG, ce n’était pas facile non plus pour Messi. Ces derniers mois, il va beaucoup mieux. J’espère qu’il commencera la saison de la meilleure des façons. La Coupe du Monde ? Je ne sais pas si celle au Qatar sera la dernière Coupe du monde de Messi, car plus tard ce sera difficile qu’il attende encore quatre ans pour revenir y jouer C’est pourquoi j’aimerais qu’on la gagne, plus pour lui que pour moi. »

Paredes recadre Kylian Mbappé

L’ancien du Zenith a également recadré son coéquipier Kylian Mbappé, qui avait évoqué le niveau du football Sud-Américain (« En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné« ). « Les joueurs comme Kylian Mbappé n’ont aucune idée ce que c’est que de jouer en altitude, dans la chaleur de la Colombie et de ces endroits. » Paredes qui s’est réjoui de la prolongation de l’attaquant français « Mbappé est très important, j’avais l’espoir qu’il reste et c’est finalement arrivé. »

Paredes et la piste Gallardo

Dans cette interview, Leandro Paredes a évoqué la rumeur d’une possible arrivée de Marcelo Gallardo sur le banc du PSG. « Je ne sais pas si Gallardo au PSG est vrai ou une rumeur. Nous avons toujours un entraîneur à qui nous devons beaucoup de respect. Nous verrons. Gallardo est un grand entraîneur. »