Pochettino : « On doit mieux maîtriser le match »

Après avoir été mené au score, le PSG a réussi à reprendre l’avantage grâce à Georginio Wijnaldum. Mais Presnel Kimpembe a provoqué un penalty en toute fin de match qui a permis à Leipzig d’arracher le nul (2-2). Mauricio Pochettino a tenu à saluer la performance de son adversaire du soir.

« On a vu comment une équipe performante en face pouvait nous mettre en difficulté. C’était notre faute de rater ce début de match. C’est vrai qu’on n’a pas bien commencé, avoue l’entraîneur du PSG au micro de RMC Sport 1. En seconde période, on a mieux contrôlé le jeu. Les stats montrent qu’on doit faire mieux en matière de possession, et surtout on doit mieux maîtriser le match face à des équipes capables de jouer en transition comme Leipzig. Il faut savoir tout faire. La perte de la première place ? Cela ne change rien. Il faut avoir l’envie de gagner à Manchester pour se qualifier. Wijnaldum ? Quand un joueur comme ça, qui vient d’arriver, c’est toujours important. Je suis content de son rendement, de son match. »