Il n’y a pas que l’équipe masculine du PSG qui dispute une affiche ce samedi. En effet les féminines rencontraient le GPSO Issy dans un derby francilien. Issy, qui est en difficulté dans ce championnat en étant 11e sur 12, rencontre un Paris Saint-Germain toujours en mission pour avoir une vraie chance dans la course au titre contre l’Olympique Lyonnais.

Les Rouge & Bleu ont assuré l’essentiel cet après-midi en s’imposant largement au Stade de la Cité des Sport grâce à un doublé de Khelifi en deuxième mi-temps (53e ; 80e) et un but de Kaddiatou Diani en fin de rencontre (90e). Les Féminines du PSG repartent victorieuses de cette rencontre (3-0) et totalisent 27 points au classement, à égalité avec l’Olympique Lyonnais (un match en moins).