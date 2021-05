Mancini : “Verratti récupère plus vite que prévu”

Touché au genou le 7 mai dernier, Marco Verratti a raté la fin de saison avec le PSG. Malgré ça, il a été convoqué par Roberto Mancini pour participer à l’Euro. Alors qu’il devait être encore absent quinze jours, et manquer le début de la phase de groupe de l’Euro, le milieu de terrain pourrait être présent plus tôt que prévu. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur italien a fait savoir que le Petit Hibou récupérait plus rapidement. “Il récupère plus vite que prévu. Je pense que Verratti peut le faire (être présent pour le match contre la Turquie le 11 juin, ndlr), il a eu une énorme amélioration en quinze jours.“