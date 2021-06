Obraniak : “Pochettino ? Je pense qu’il y a un vrai loup”

Une information inattendue est arrivée dans l’actualité du PSG la semaine dernière. Seulement cinq mois après son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino aurait déjà des envies de départ. Son nom a été associé au Real Madrid et son ancien club, Tottenham. La première piste est close, le Real ayant recruté Carlo Ancelotti. Du côté des Spurs, la piste Antonio Conte prend de l’ampleur. Sur le plateau de l’Equipe d’Estelle, Ludovic Obraniak estime qu’il y a anguille sous roche dans cette affaire.

“Le PSG s’est positionné puisque Leonardo a rappelé qu’il avait un contrat et qu’ils étaient contents de son travail. Je crois que Mauricio Pochettino joue la montre et qu’à mon avis, il a dans le secret essayé de se positionner sur deux clubs phares, Tottenham et le Real Madrid, analyse l’ancien meneur de jeu. Le Real n’est plus une piste. Mais du coup, est-ce qu’il n’a pas laissé traîner un peu trop. On sait, la rumeur enfle vite, surtout du côté du PSG. Avec les réseaux sociaux, qu’il possède et qu’il sait utiliser il aurait pu réagir. Là, est-ce que tu prends pas ton twitter et “je coupe court à tout, je serai à Paris la saison prochaine.” Moi je pense qu’il y a un vrai loup. […]Peut-être que maintenant, en ayant rien fait, il va dire moi je suis dans ma com, j’ai jamais pensé à ailleurs, je vais revenir au PSG normalement. Mais c’est obligé, vu comment les choses se sont passées, qu’il a pensé à un moment donné pouvoir se positionner sur un club et notamment le Real Madrid. J’en suis persuadé.“