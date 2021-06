Echouafni : “Il faudra commencer par respecter l’adversaire”

Ce vendredi soir (20h45 sur Canal Plus Sport), les Féminines du PSG auront leur destin entre leurs mains. Premières avec un point d’avance sur l’OL, les Parisiennes devront s’imposer face à Dijon pour assurer définitivement leur titre de champion de France et ainsi mettre fin aux 14 titres d’affilées des Lyonnaises en France. Et à la veille de cette rencontre face à Dijon, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Olivier Echouafni, s’est exprimé sur cette rencontre cruciale.

“Les filles sont impatientes d’y être et de bien terminer la saison. Nous avions un grand rendez-vous à disputer dimanche dernier, qui allait être un tournant de la saison, nous le savions. Il faut maintenant terminer le travail, et cela passe par une victoire face à Dijon vendredi”, a déclaré Olivier Echouafni au micro de PSG TV. “Rien n’est gagné ! Dans le sport de haut niveau, et dans le football notamment, il faut être sur ses gardes sans arrêt et tout le temps se remettre en question. Il faudra commencer par respecter l’adversaire, même si Dijon n’a plus rien à jouer. Il faudra mettre en place ce qu’on sait faire, ce qu’on a su faire tout au long de la saison. Il faut mettre tous les ingrédients, dans le contenu et dans le jeu. Et mettre tout cela dès les premiers instants du match.”