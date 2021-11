Houara : « Les Parisiennes savent faire le métier »

Ce dimanche, à partir de 21h, la section féminine du PSG se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais pour le choc de la 8e journée de D1 Arkema. Une partie qui possède un contexte extrêmement particulier alors que le club parisien avait demandé un report suite à l’agression de sa joueuse Keira Hamraoui. Jessica Houara, ancienne joueuse rouge et bleu qui officie aujourd’hui comme consultante pour Canal+, a été invitée à s’exprimer sur ce choc dans les colonnes du Parisien.

Celle qui est aussi passée par la case OL au cours de sa carrière espère simplement que ce choc entre les deux premières du championnat – avec 21 unités – ne sera pas entaché par ce tragique épisode. Elle possède, en tout cas, une grande confiance dans les joueuses de Didier Ollé-Nicolle à ce niveau :« J’espère que ça n’entachera pas trop la rencontre car on a envie de voir un grand match. Mais je connais les Parisiennes, elles vont aborder du mieux possible. Elles savent faire le métier. Elles voudront confirmer face à l’OL et prouver que la saison passée n’était pas un accident. (…) Pour moi, les deux équipes sont à valeur quasi égale avant cette rencontre. La fatigue pourrait toutefois peser dans les jambes lyonnaises »