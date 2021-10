Varane : « Kylian Mbappé a la tête sur les épaules »

En ce début de trêve internationale, Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole. L’attaquant du PSG (22 ans) a donné deux longues interviews à l’Equipe et RMC, via l’émission Rothen s’enflamme. Dans ces dernières, il évoque l’Euro et l’élimination contre la Suisse à l’issue de son penalty raté.

L’ancien monégasque a expliqué avoir senti un manque de soutien de la part de ses coéquipiers à l’issue de ce huitième de finale. Raphaël Varane explique que personne chez les Bleu ne l’a abandonné. « Je pense que dans le groupe c’est assez clair et cela a tout de suite été clair après le match. On est ensemble. Quand cela se passe bien et quand cela se passe moins bien, on assume ensemble. On ne laisse personne de côté, défend le défenseur central en conférence de presse. C’est l’état d’esprit de ce groupe, notre mentalité et notre philosophie. Et cela, on ne va pas le changer.«

L’actuel défenseur de Manchester United a aussi été interrogé sur l’avenir de l’attaquant du PSG. « Pour Kylian et son avenir, simplement c’est lui qui décide. C’est lui qui a la maturité pour choisir avec ses proches. Que cela soit rester ou partir, c’est lui qui le sait. Il a la tête sur les épaules et sait clairement ce qu’il veut. Je pense que ce n’est pas mon rôle de le conseiller ou de prendre une décision pour lui. »