Mbappé et Kimpembe annoncés titulaires contre la Bosnie

Demain soir (20h45, M6), la France affronte la Bosnie pour son dernier match avant l’Euro. Après le match nul contre l’Ukraine (1-1), les Bleus se sont rattrapés contre le Kazakhstan dimanche (0-2). Ils voudront poursuivre sur leur lancé en Bosnie pour conserver sa première place dans sa poule des qualifications à la Coupe du Monde 2022 et augmenter son avance sur ses adversaires. Pour cela, Didier Deschamps devrait faire appel à son équipe pratiquement type. Economisés contre le Kazakhstan, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé devrait commencer le match. Dans un 4-4-2, Mbappé devrait accompagner Antoine Griezmann en pointe. Les médias français (RMC, l’Equipe et Le Parisien) hésitent sur l’identité du joueur qui sera sur le côté droit de l’attaque RMC hésite entre Lemar et Dembélé, alors que les deux autres pensent que le Barcelonais sera titulaire.

Le XI probable des Bleus : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Coman, Rabiot, Pogba, Lemar (ou Dembele) – Griezmann, Mbappé