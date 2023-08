L’équipe U19 du PSG débute sa saison par une victoire

L’équipe U19 du PSG entamait sa saison 2023-2024 avec la réception de Valenciennes en championnat. Et les joueurs de Zoumana Camara se sont imposés (2-0).

Après l’équipe première, qui a joué trois matches de la saison 2023-2024, la section U19 du PSG entamait sa saison ce dimanche après-midi à Saint-Germain-en-Laye avec la réception de Valenciennes dans le cadre de la première journée de championnat. Battu en finale la saison dernière par Nantes, le club de la capitale voulait bien commencer son exercice 2023-2024. Pour cette rencontre, Papus Camara pouvait compter sur Ethan Mbappé ou bien encore Serif Nhaga, qui côtoient régulièrement les entraînements de l’équipe première.

Sous les yeux de Kylian Mbappé

Et les joueurs du PSG ont parfaitement commencé leur campagne de championnat avec une victoire contre les Nordistes (2-0) grâce à des buts d’Ardjani (58ᵉ) sur une passe de Serif Nhaga et Mayulu (82ᵉ). Il aura donc fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir cette rencontre se débloquer. Les Parisiens terminent la rencontre avec un clean-sheet, chose toujours très satisfaisante pour une équipe et son entraîneur. Double buteur hier soir lors de la victoire du PSG contre Lens (3-1) en Ligue 1, Kylian Mbappé a assisté à la rencontre depuis les tribunes pour encourager les titis parisiens et son petit frère. Prochain match pour les protégés de Zoumana Camara, dimanche prochain (16 heures) avec un déplacement à Montrouge dans le cadre de la deuxième journée du championnat U19.

Le XI de départ des U19 du PSG : Laurendon – Gadou, Bagbonon, Kissanga – Zague (cap), Mayulu, E. Mbappé, E. Michut, Nhaga – Ardjani, Sangaré