Ce soir (21 heures, Prime Video), Ajaccio reçoit le PSG dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Le promu va accueillir les stars parisiennes au stade François-Coty d’une capacité de 10 660 places. Benjamin Leroy, le gardien du club ajaccien, a hâte d’affronter les Parisiens.

« Sur un match, tout est possible«

« On a avant tout envie de profiter de ce moment. C’est incroyable de vivre de tels matches face à ces joueurs-là, dans notre petit stade. Sur le terrain, on vendra chèrement notre peau. Sur un match, tout est possible, estime le gardien pour le site de la Ligue 1. Leur victoire contre Marseille a été une prise de conscience pour le promu. « On est allé à Marseille sans pression mais avec le souci de jouer. On a retrouvé l’ACA de la saison dernière et c’est vrai que cette victoire nous a fait le plus grand bien puisqu’on a enchaîné à Troyes (1-1) où on méritait mieux sur le contenu de la rencontre. »