Depuis le début de la saison, Christophe Galtier a utilisé un système à trois défenseurs centraux, estimant que cela répondait parfaitement aux qualités de ses joueurs. Après des débuts très prometteurs, le PSG a un peu moins bien joué et affiché des failles dans ce système. Contre Marseille, le coach parisien a décidé de repasser à une défense à quatre, système auquel il pensait depuis quelque temps. Ce soir contre Ajaccio, il reconduira ce système. Etienne Moatti, estime que le plan B du début de saison n’est pas devenu le plan A.

« Marquinhos, il perd son football dans ce système«

« Christophe Galtier l’a dit lui-même, ce n’est pas les circonstances qui lui font maintenir la défense à quatre mais son envie. Et son envie, j’ai envie de la suivre. Ce que je vois depuis le début de la saison avec cette défense à trois et ces défenseurs-là, ça ne me convainc pas. Marquinhos, il perd son football dans ce système. Sergio Ramos ce n’est pas franchement une immense réussite et ils n’ont pas suffisamment de défenseurs centraux pour faire toute la saison comme ça, analyse le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Je trouve que c’est plus classique, plus rigoureux, plus simple et ça fonctionne mieux comme ça. »