Hier, les Féminines du PSG jouaient leur quart de finale de Coupe de France contre Bordeaux. Les Parisiennes se sont qualifiées lors de la séance des tirs au but.

Tenantes du titre, les Féminines du PSG affrontaient Bordeaux dans le choc des quarts de finale de la Coupe de France. Les joueuses de Gérard Prêcheur ont montré une volonté de jouer haut sur la pelouse, quand les Bordelaises sévissaient en contre. C’est Lieke Mertens qui va se procurer la première occasion parisienne mais sa frappe est repoussée par la gardienne bordelaise (5e). Les occasions franches sont toutes à l’initiative du PSG. Kheira Hamraoui, frappe des 20 mètres mais la gardienne, en deux temps, arrive à se saisir du ballon (15e). La suite de la première mi-temps n’offrira pas d’occasions franches, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Une qualification qui s’est jouée lors de la séance des tirs au but

La deuxième période est similaire à la première. Le PSG domine et se procure les meilleures occasions mais sans pour autant réussir à marquer (57e, 60e), la gardienne bordelaise déviant même une frappe d’Amalie Vangsgaard sur sa barre transversale (74e). Les deux équipes ne vont pas réussir à marquer et devront se départager lors de la séance de tirs au but. Dans l’exercice, les Parisiennes Kadidiatou Diani, Sandy Baltimore, Ashley Lawrence, Grace Geyoro et Ramona Bachmann ont toutes réussi leur tentative. La cinquième tireuse bordelaise voit sa tentative passer à quelques centimètres du but parisien. Bachmann s’est donc présentée pour offrir la qualification en demi-finale et n’a pas tremblé (0-0, 5 t.a.b à 4). Les Parisiennes poursuivent leur aventure et leur rêve de conserver leur titre.