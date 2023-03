Les notes des joueurs du PSG dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Nantes (4-2) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont encore fait peur mais se sont tout de même imposés. De bon augure à trois jours d’affronter le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Grâce à des buts de Lionel Messi (12e) et un contre son camp de Hadjam (17e), le PSG avait réalisé une entame parfaite contre Nantes hier soir. Mais comme contre Lille 15 jours plus tôt, les Parisiens se sont fait rejoindre. Ludovic Blas, d’une frappe involontaire mais vicieuse (31e) puis Ganago du dos sur un corner (38e) ont plongé les Rouge & Bleu dans le doute. Sur ces deux buts Nantais, Gianluigi Donnarumma n’est pas exempt de tout reproche. Il ne ferme pas bien assez son premier poteau sur le 2-1 et c’est lui qui n’arrive pas à capter le ballon sur une frappe flottante de Mollet, qui emmène deux corners de suite, dont le deuxième – qui n’existait pas – qui amène l’égalisation. Dans la presse, c’est lui qui a obtenu les plus mauvaises notes. Dans le Parisien, il obtient la note de 4. « Après des semaines à briller et faire gagner des points au PSG, l’Italien a fauté. D’abord surpris sur la frappe de Blas (31e), puis auteur d’une faute de main qui a amené le corner du 2-2 (38e). On avait oublié qu’il avait des défauts, il les a mis en évidence. » Dans l’Equipe, c’est plus corsé avec un 3. « Comment mettre une équipe qui dominait largement les débats en difficulté ? Il suffit de regarder la prestation de Donnarumma. Sur la première frappe nantaise, il n’a pas couvert son premier poteau (31e) et relancé ses adversaires. Cinq minutes plus tard, il n’a pas capté une frappe de Mollet (36e) qui a amené le corner de l’égalisation. C’est beaucoup trop juste.«

Mbappé, Messi et Nuno Mendes très en forme

Le mauvais match du gardien du PSG n’aura pas couté de point à son équipe, Danilo Pereira (60e) et Kylian Mbappé (92e) offrant la victoire au club de la capitale. Avec son but dans les arrêts de jeu, l’attaquant est devenu le seul meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il est aussi passeur décisif sur le but du milieu de terrain portugais. Il a obtenu la note de 7 dans les deux quotidiens. Pour le Francilien, « tout le stade attendait son 201e but sous les couleurs parisiennes. Et il l’aura fait patienter jusqu’à la dernière minute, après un match qu’il a surtout passé à faire briller les autres et à voir ses propres tentatives échouer. Ce joueur est décidément d’un autre monde. Mais ça, on le savait avant ce record. » Alors que le sportif note, « bien pris par la défense nantaise, il a eu du mal à s’extraire et longtemps eu peu de bons ballons. Les rares fois où il était en position, il a raté le cadre (74e) ou buté sur Lafont (90e+2). Récompensé de sa persévérance avec son 201e but record (90e+2). Un centre parfait déposé sur la tête de Danilo (60e). » Les prestations de Lionel Messi, premier buteur du soir (8 dans les deux quotidiens) et Nuno Mendes (7,5 dans Le Parisien, 8 dans l’Equipe), impliqué dans les deux premiers buts ont été saluées. Les autres joueurs de champ ont aussi bien été notés.

C’EST FAIT ‼️ KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 DEVIENT AVEC CE 201e BUT, LE SEUL MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE DU PARIS SAINT-GERMAIN ET DÉPASSE DONC EDINSON CAVANI 🥇❤️💙‼️ 🎨 @canalsupporters #PSGFCN pic.twitter.com/4XRFfmBdW4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2023

Les notes des joueurs du PSG de l'Equipe : Donnarumma (3) – Mukiele (6), Danilo (7), Ramos (6), Marquinhos (6), Nuno Mendes (8) – Zaïre-Emery (6), Vitinha (6), Ruiz (7) – Mbappé (7), Messi (8)

de l’Equipe : Donnarumma (3) – Mukiele (6), Danilo (7), Ramos (6), Marquinhos (6), Nuno Mendes (8) – Zaïre-Emery (6), Vitinha (6), Ruiz (7) – Mbappé (7), Messi (8) Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma 3 – Danilo 7, Ramos 6.5, Marquinhos 6 – Mukiele 6, Ruiz 5, Vitinha 5.5, Zaïre-Emery 5.5, Mendes 7.5 – Messi 7.5, Mbappé 7