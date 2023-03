Mbappé : « Je joue pour écrire l’histoire »

Le PSG s’est imposé contre Nantes. Dernier buteur de la rencontre, Kylian Mbappé s’est offert seul le titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG. Au micro de Canal Plus, il est revenu sur cet accomplissement.

« Je ne me suis pas mis de pression. Je savais que j’allais le battre. J’ai joué le match normalement, je n’ai pas voulu forcer. Mais dans les cinq dernières minutes, quand il y a un peu plus d’espace, des trois contre trois, des deux contre deux. Tu te dis qu’il y a la place. Et après, à la fin, à la dernière minute le but il vient. Et c’est beau. Le faire au Parc ? Joué ici, c’est un privilège. J’ai eu la chance de profiter de chaque moment. J’ai progressé en tant que joueur, j’ai beaucoup changé. Je suis arrivé j’étais un jeune joueur, peut être talentueux et tout ce que l’on veut mais j’étais un jeune joueur. En tant qu’homme aussi, j’ai appris beaucoup de choses ici. Jouer au Paris Saint-Germain, encore plus pour moi un Parisien de naissance c’est quelque chose de spécial. Avec le brassard ? Si on m’avait dit que j’allais marquer un but avec le brassard de capitaine pour battre le record, je n’y aurais pas trop cru. Je joue pour écrire l’histoire et j’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire. C’est magnifique. Mais il y a encore du chemin à faire. C’est un accomplissement personnel et je suis venu aussi pour des accomplissements collectifs. »