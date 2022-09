Galtier et la victoire à deux visages du PSG contre Brest

Ce samedi après-midi, pour le cadre de la 7e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé – au Parc des Princes – contre Brest (1-0). Avec ce succès, les Parisiens reprennent la tête de la Ligue 1. Mais ce n’a pas été le match le plus abouti de la saison. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier n’a pas caché que la deuxième mi-temps de ses joueurs n’était pas à la hauteur.

« Une victoire à deux visages ? Oui. Déjà, l’important était de l’emporter. Mais autant on a eu beaucoup de situations très favorables sans pouvoir prendre nos distances avec l’adversaire, autant ça a été plus compliqué en deuxième période. On a laissé jouer l’adversaire, on s’est créé une ou deux situations. On était rapidement coupé en deux, on a eu du mal à récupérer le ballon et quand on le récupérait, on le récupérait très bas ce qui ne nous permettait pas d’avoir beaucoup de situations. Ça laissait beaucoup d’espoirs à l’adversaire. Quand vous n’êtes menés que 1-0 au Parc des Princes, vous avez l’espoir d’accrocher un match nul, c’est comme ça quand on vient ici. C’est toujours difficile d’enchaîner derrière un match de Champions League. Il y a une telle débauche d’énergie. Sûrement qu’il a eu, physiquement mais également mentalement, non pas de suffisance mais pas le goût à faire les efforts comme on le fait depuis le début de la saison. C’est ce qui a rendu une deuxième mi-temps très difficile. Heureusement que Gigio a été décisif sur le penalty.«

Le coach du PSG est également revenu sur son faible turn-over contre Brest. « Il devait y avoir une rotation supplémentaire au milieu de terrain mais Renato Sanches s’étant fait mal à l’entraînement avant-hier, j’avais du mal à faire jouer directement Fabian Ruiz qui n’avait pas de rythme du tout. Ma réflexion, c’était de mettre la meilleure attaque, notre trio, pour essayer de faire la différence rapidement et de faire des changements beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, ça n’a pas été le cas. Ils sont arrivés quand même parce qu’il fallait gérer Ney qui a pris beaucoup de coups, qui avait un jaune et qui avait beaucoup joué. Kylian qui était beaucoup dans la vitesse. Il y a toujours une programmation (pour les changements dans le onze, ndlr), après il y a les aléas. Je répète encore une fois, il y a la blessure de Renato, là il y a Kim(Kimpembe, ndlr) qui s’est blessé et qui a sûrement au moins une petite lésion de l’ischios. On essaye de voir le calendrier avec l’enchaînement des matches avec aussi les voyages que feront les joueurs avec leurs sélections nationales. On anticipe, mais après il y a la réalité de la situation. S’il y avait eu un but supplémentaire, la rotation serait arrivée beaucoup plus tôt.«