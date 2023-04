Luis Campos sera attendu au tournant lors du mercato estival du PSG. Le conseiller sportif est déjà au travail et a pisté les postes sur lesquels le club de la capitale doit se renforcer.

Après deux premiers mercatos ratés en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos sera scruté cet été. Comme l’Equipe, Goal explique que le dirigeant portugais est déjà au travail pour renforcer l’effectif Rouge & Bleu. Il a déjà défini les postes à renforcer en priorité. Dans ces dernières, il y a le recrutement d’un attaquant de pointe. Et comme annoncé depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen est une piste réelle, assure le média footbalistique. « Dans le secteur offensif, un ailier, faux pied est aussi attendu. Luis Campos souhaite aussi la venue d’un milieu de terrain avec de la densité physique. » Pour ce dernier point, plusieurs profils sont à l’étude « ceux d’un milieu qui se projette et est en capacité de marquer ou d’un numéro 6 avec de l’impact. » Ces derniers jours, le nom de Youssouf Fofana est revenu dans l’environnement du PSG indique Goal. Mais il n’y a pas encore de contact concret. Pour la défense, outre Milan Skriniar, les dirigeants parisiens souhaiteraient accueillir un autre défenseur central et plus précisément un axial gaucher.

En ce qui concerne les départs, les joueurs qui reviendront de prêt seront invités à quitter le PSG. Les Espagnols Sergio Rico (juin 2024) et Juan Bernat (juin 2025) seront aussi placés sur la liste des transferts. « Même s’il sera difficile de leur trouver un point de chute compte tenu de leurs émoluments. » Pour les titis, El Chadaille Bitshiabu, Ilyes Hosni, Ismaël Gharbi ou Lucas Lavallée pourraient être prêtés afin qu’ils emmagasinent du temps de jeu et de l’expérience. Warren Zaïre-Emery, lui restera. Ses dirigeants compte sur lui pour la saison prochaine.

Fabrizio Romano évoque aussi les plans de Luis Campos pour le PSG cet été. Ce dernier planifie l’avenir des Rouge & Bleu avec un projet à moyen et long terme. Même s’il y a eu des rumeurs sur un possible départ du conseiller sportif, il n’y a aucun changement à prévoir. La première recrue de l’été 2023 sera Milan Skriniar, qui arrivera libre de l’Inter Milan. Un accord a été trouvé depuis plusieurs mois.

Campos, planning for PSG future as his project is medium/long term. No change since beginning of March despite news about Portuguese director leaving the club. 🔴🔵 #PSG

PSG first signing for season 2023/2024 will be Milan Škriniar as free agent. https://t.co/3Ojd43w2dU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2023