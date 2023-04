Mercato – Contact établi entre le PSG et Bellingham ?

Cet été, le PSG va vouloir se renforcer pour mieux entourer Kylian Mbappé et atteindre ses objectifs. Il serait dans la course pour Jude Bellingham.

Le PSG réalise certainement sa pire saison de l’ère QSI. Les Parisiens ne sont plus en lice en Coupe de France et en Ligue des Champions et n’ont, provisoirement, que trois points en tête de la Ligue 1. Après un mercato d’été qui n’a pas répondu aux attentes, et un d’hiver vierge en arrivée, Luis Campos est attendu sur le mercato estival. Le conseiller sportif portugais est déjà au travail pour améliorer son effectif. Pour renforcer son milieu, il s’intéresserait à Jude Bellingham.

Du beau monde sur Bellingham

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG est intéressé par le milieu de terrain du Borussia Dortmund et des premiers contacts auraient eu lieu entre les deux parties. Mais le club de la capitale aura fort à faire dans ce dossier. Plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à l’international anglais ainsi que le Real Madrid. Mais le PSG va essayer et tout tenter pour convaincre Bellingham de le rejoindre. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund et ce dernier attendrait pas moins de 100 millions d’euros pour s’en séparer.